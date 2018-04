Presídio exclusivo para mulheres será inaugurado em Santarém na sexta-feira(06)

Na unidade prisional contará ainda com sala de amamentação, sala de vacinação, brinquedoteca e consultórios médicos (Foto: Agência Pará/Divulgação) – Para garantir a segurança, a unidade possui três salas de revista, quatro guaritas de vigilância e recepção com vidros blindados.

Com capacidade para 86 novas vagas, o Centro de Recuperação Feminino que será inaugurado em Santarém, oeste do Pará, no dia 6 de abril, pela Superintendência do Sistema Penal (Susipe) contará com 2 blocos carcerários, que terão 13 celas coletivas (capacidade para seis vagas cada), uma cela para Pessoa com Deficiência (PCD) com duas vagas, 4 celas individuais e 2 celas de visita íntima.

Na unidade prisional contará ainda com sala de amamentação, sala de vacinação, brinquedoteca, consultórios médicos, refeitório, salas de aula e para capacitação profissional e um berçário para detentas grávidas e/ou lactantes e seus bebês.

Para garantir a segurança, a unidade possui três salas de revista, quatro guaritas de vigilância, recepção com vidros blindados e terá o sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de circuito interno.

A casa penal também adotou um modelo de monitoramento panorâmico, no qual os agentes prisionais irão acompanhar a movimentação das presas de um andar superior, o que garante mais segurança ao procedimento de abertura e fechamento de celas, sem o contato direto com as detentas.

De acodo com a Susipe, a obra da nova unidade já está 100% concluída e foi realizada em convênio com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e com o Estado, somando um investimento total de R$ 5.487.414.65 milhões. O Governo do Pará destinou recursos de R$ 2,8 milhões para a obra.

Serviço: Inauguração Centro de Recuperação Feminino de Santarém.

Data: 06 de abril de 2018

Horário: 9h

Local: Vila de Cucurunã, s

. Rodovia de Alter do Chão – Santarém/PA

SANTARÉM

Por G1 Santarém

