Preso acusado de agredir violentamente jovem no Nortão

(Foto:Divulgação)

A delegada de Polícia Civil de Nova Canaã do Norte (154 quilômetros de Sinop), Paula Gomes, acaba de confirmar, Ao Só Notícias, que o jovem, de 21 anos, acusado de agredir violentamente sua companheira, Eunice Lopes Ferreira, de 18 anos, em uma residência no Residencial Santa Terezinha, no último dia 9, foi preso em Paranaíta (361 quilômetros de Sinop) após se apresentar na delegacia.

“Representei por sua prisão e o Ministério Público o denunciou por tentativa de feminicídio. Não peguei o depoimento dele ainda, mas está preso preventivamente em Paranaíta. Ele vai ser encaminhado a prisão de Alta Floresta ou Sinop, onde haver vaga”, disse a delegada.

As lesões foram tão graves que a vítima precisou ser encaminhada ao Hospital Regional de Colíder. Ela também teve ferimentos nos braços e outras partes. No dia do espancamento o suspeito conseguiu fugir, e segundo informações de populares foi visto pela região pedindo carona.

Na semana, o suspeito se apresentou na delegacia em Paranaíta acompanhado de um advogado e não foi preso porque não estava em flagrante.

Só Notícias/David Murba (foto: Só Notícias/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...