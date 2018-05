Preso acusado de aliciar crianças pela internet

Um homem identificado como Messias Pantoja foi preso em Belém acusado de aliciar crianças na internet. Eles exigia fotos íntimas das vítimas e as chantageava sob ameaças de divulgar as fotos nas redes sociais. A prisão, realizada na última sexta-feira (18), é alusiva ao Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes celebrado em 18 de maio. Além do mandado de prisão preventiva, os policiais cumpriram mandado de busca deferido pela justiça, na casa do acusado.

Durante as buscas, os policiais apreenderam o telefone celular do acusado. “O aparelho estava sendo utilizado para aliciar crianças na Internet, exigir fotos íntimas e, posteriormente, chantageá-las com ameaça de divulgação das mídias caso não enviassem de novo os arquivos”, explica a delegada Danielle Maria de Sousa e Silva, titular da Delegacia de Salinópolis.

Ainda Segundo a policial civil, o acusado confessou o envolvimento via rede social com uma menor responsável pelas denúncias que resultaram nas investigações. Ele, porém, negou que soubesse da idade da vítima. Messias foi conduzido, de Belém, para a Delegacia de Salinópolis, onde está recolhido à disposição da justiça.

“O material apreendido foi encaminhado para passar por perícia para verificar a existência de arquivos ocultos ou que tenham sido apagados pelo acusado”, finaliza a delegada.

Por: Portal ORM, com informações da Polícia Civil/ Foto: Divulgação

