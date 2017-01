Preso acusado de estuprar criança em Icoaraci

Uma criança de 4 anos foi violentada sexualmente e o autor do crime foi detido horas depois, na última quinta-feira (26), no distrito de Icoaraci, em Belém. Jairo Souza da Luz, 44 anos, vendedor, negou as acusações, mas o depoimento da menina e os exames pelos quais ela foi submetida comprovaram o estupro de vulnerável.

De acordo com a delegada da Polícia Civil Eliete Cristina Borges, plantonista da Seccional Urbana de Icoaraci, a vítima e o suspeito são moradores do mesmo endereço, no bairro Agulha. “Eles moram em uma vila com várias casas. O Jairo atraiu a criança para dentro de sua casa oferecendo sorvete, que ele vende, e a convidou para assistir a um filme”, disse.

Segundo a delegada, a mãe ficou desconfiada do sumiço da filha e viu o par de sandálias na frente da residência do suspeito. “Ela entrou na casa dele. E contou que, ao entrar, viu a menina se vestindo e logo começou a chorar. Nos fundos, o Jairo também estava se vestindo. Ao indagar a criança, ela começou a contar o abuso sexual que havia sofrido.

”Os detalhes do depoimento da criança, que foi prestado aos conselheiros tutelares e à delegada, são abomináveis. “A menina falou tudo o que ele fez”, contou a delegada. “Ela (menina) contou que ele tirou o vestido dela, abriu suas pernas, esfregou o pênis nas partes íntimas e ejaculou em cima”, disse.

O fato ocorreu no início da tarde de quinta-feira e Jairo foi detido no início da noite do mesmo dia. Em relato à Polícia Civil, o tenente da Polícia Militar (PM) Rubens Barros, do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), afirmou que atendeu ao pedido da delegada Eliete, foi ao endereço que ela forneceu e prendeu o acusado em flagrante.

À delegada e à imprensa, Jairo negou todas as acusações. “Eu não fiz nada disso. Não sei de onde ela (vítima) tirou essas coisas que está falando”, alegou. Entretanto, diante dos fatos relatados pela vítima e pelas testemunhas, a policial civil o autuou em flagrante por crime de estupro de vulnerável.

“Ele não possui passagem na polícia. Esse é o primeiro crime pelo qual ele vai responder”, concluiu a delegada. Após os procedimentos de lavratura do flagrante, Jairo foi encaminhado para a Central de Triagem de Icoaraci, onde vai aguardar a sua audiência de custódia.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...