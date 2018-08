Preso acusado de estuprar menina de 11 anos

As investigações mostraram que ele vinha cometendo os abusos desde o ano de 2014

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)- Na quinta-feira (23), foi preso, por mandado de prisão preventiva, Alan Cavalcante Matos, 38 anos, acusado de estuprar uma criança de 11 anos, desde quando a vítima tinha 7 de idade. A prisão foi realizada no bairro da Pratinha II, em Belém.

As investigações mostraram que ele vinha cometendo os abusos desde o ano de 2014. Na época, para despistar a mãe da menina e para não ser delatado pela menor, ele teria obrigado a vítima a confirmar um fato fantasioso. No caso, ela contou à mãe que um homem teria pulado o muro da casa em que moravam e a estuprado.

O fato foi comunicado à Polícia Civil na época que passou a apurar o crime. Durante o inquérito, Alan Matos foi ouvido em depoimento e negou ter cometido o crime, reafirmando a mesma história contada pela criança. “A vítima chegou a passar por procedimento cirúrgico e correu risco de morte”, detalhou a delegada Silva Mara Tavares, Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (DEACA).

Com amparo da equipe social especializada do Propaz Integrado, que fez a escuta da menina, ela acabou por confirmar que o acusado foi o autor do crime e que ele a havia mandado contar a falsa história à família. Diante das provas, foi requerida à Justiça a custódia preventiva do acusado. Na condição de preso de Justiça, ele novamente negou ter estuprado a menina.

24 de Agosto de 2018

