Preso acusado de estupro de vulnerável em Belém

Jorge Junior Rodrigues Martins foi preso na segunda-feira (03), em Belém, pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pro Paz do Centro de Perícias Científicas Renato Chave. A informação foi divulgada nesta terça-feira (04). Ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos de idade. Segundo informações da delegada Silvia Mara Tavares, os abusos contra a criança ocorriam na casa de familiares do preso. O acusado está recolhido à disposição da justiça.

