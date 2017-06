Preso com 17 kg de maconha e 4 mil ecstasys

Uma equipe foi até a casa do suspeito, onde foram encontradao os 17 quilos de maconha. Durante as buscas, os agentes encontraram os quatro mil comprimidos de ecstasy escondidos no carro de Artizone.

Uma operação da Polícia Civil realizada no município de Abaetetuba, no nordeste paraense, resultou na apreensão de 17 quilos de maconha prensada e quatro mil comprimidos de ecstasy. O proprietário da drogra, Artizone Araújo Filho, foi preso em flagrante.

