Preso de correção assassinado dentro de cela em Itaituba

Osvaldo da Paz Pereira, 34, foi encontrado morto pela manhã com lesões pelo pescoço. A Polícia Cívil, de imediato, instaurou procedimento e autuou em flagrante Jardson Corrêa Reis, 35, que dividia a cela com Osvaldo e um terceiro detido, identificado como Waldecir Kamassuri Sampaio, 27. Osvaldo da Paz Pereira foi detido na tarde de sábado (14) por envolvimento em uma confusão. Ele estava na cela de correção da Seccional de Itaituba quando, pela parte da noite, foram trazidos pela PM Waldecir e Jardson. Na manhã de domingo, segundo informou o escrivão Haroldo Batista Macedo, foi feita a triagem e liberados Jardson Corrêa Reis e Waldecir Kamassuri Sampaio. “O terceiro preso não apareceu e nós fomos verificar na cela mais detalhadamente, imaginando que ele estivesse dormindo, já que estava muito embriagado. Foi quando deparamos com o homem já sem vida. Fomos atrás dos outros dois que foram liberados e conseguimos recapturar o Jardson, que confessou a agressão e está sendo autuado em flagrante por homicídio”, disse o escrivão. Waldecir Kamassuri está foragido, mas a polícia já tem a sua qualificação criminal. Osvaldo tinha problemas neurológicos e, segundo a família, era proibido de ingerir bebida alcoólica. O corpo foi removido para o IML de Itaituba.

