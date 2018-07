Preso é encontrado morto durante entrega do café da manhã no presídio de Santarém

Corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (6) e o preso não teve a identidade revelada pela Susipe. Inquérito foi aberto para apurar as causas da morte.

Um detento que não teve a identidade divulgada foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (6) no Centro de Recuperação Regional Agrícola Sílvio Hall de Moura, em Santarém, no oeste do Pará. A informação foi confirmada pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe).

De acordo com a Susipe, o corpo foi encontrado durante a entrega do café da manhã nas celas. A suspeita é de suicídio, mas um inquérito policial foi aberto para investigar o caso.

Por G1 Santarém, Pará

