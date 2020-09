Preso é suspeito de cortar as próprias orelhas e comê-las dentro de cela

Acusado estaria detido em uma prisão comum, mas será avaliado para ser submetido a um tratamento psiquiátrico – (Foto:Fotos Freepik)

Um homem de 30 anos é suspeito de ter mutilado as próprias orelhas com uma faca improvisada e depois comê-las dentro de uma cela. O caso aconteceu em uma prisão em Badajoz, na Espanha. O nome do acusado não foi revelado pela polícia.

Segundo o jornal Daily Star, os guardas encontraram o homem desmaiado ao entrarem no bloco onde ele estava detido. Ele foi encaminhado para o Hospital Universitário de Badajoz, onde será avaliado para ser submetido a um tratamento psiquiátrico.

A polícia fez uma busca dentro da cela e não encontrou os restos das orelhas do homem. Há suspeita que ele teria jogado alguns pedaços no vaso sanitário e acionado a descarga. Ainda não se sabe qual a motivação do incidente.

Com informações do jornal Daily Star

