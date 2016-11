Preso em Bangu, Cabral divide cela com ex-assessores e ex-secretários

RIO – Familiares de presos que aguardavam a visitação no presídio em Bangu, zona oeste do Rio, nesta sexta-feira, 18, se queixaram do que disseram ser “regalias” para a ex-governadora Rosinha Garotinho, que conseguiu visitar o marido Anthony Garotinho (PR-RJ), detido no complexo.

Lucineia Santos, de 56 anos, disse que há seis meses espera a carteirinha da Secretaria de Administração Penitenciária para visitar o filho adotivo. “É uma diferença enorme entre a gente e a mulher do Garotinho, que chegou e entrou. Meu filho, que também está doente, cheio de ferida no corpo, não consigo visitar. Hoje, talvez consiga por que contratei um advogado, mesmo não tendo dinheiro, que está tentando resolver as coisas para mim lá dentro”, afirmou a técnica de enfermagem.

O ex-governador do Rio foi preso na quarta-feira, 16, por ordem do juiz eleitoral Glaucenir Silva de Oliveira, da 100ª Zona Eleitoral de Campos. Após passar mal, seguiu para o Hospital Municipal Souza Aguiar mas teve sua transferência para o Hospital Hamilton Agostinho Vieira de Castro, no Complexo Gericinó, em Bangu autorizadaapós o juiz receber informações sobre “diversas regalias no Hospital Souza Aguiar, onde se encontra internado sob suspeita de doença ainda sequer identificada”.

A mãe de um detento, que não quis se identificar, disse que a espera para entrar no presídio leva quase que um dia inteiro. “A gente chega aqui às 5h30, que é a hora que eles começam a distribuir a senha. Às 7h30, botam a gente no local de espera. Só conseguimos entrar lá para o meio dia”, afirmou.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que, como para qualquer outro interno do sistema penitenciário, é possível que seja autorizada uma visita extraordinária. Esse pedido deve ser feito pela família do preso à direção da SEAP. No caso de Garotinho, foi autorizada a visita de Rosinha para a entrega de medicamentos, e a de um médico particular. Garotinho está internado no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho Vieira de Castro e está sendo acompanhado por cardiologista da própria SEAP.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...