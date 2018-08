Preso em Belém homem que estuprou criança por oito anos

A adolescente, que hoje tem 15 anos, foi abusada sexualmente pelo homem dos 5 aos 13 anos de idade

(Foto: Polícia Civil) – Policiais civis do Serviço Policial de Buscas e Capturas (Polinter) prenderam, nesta sexta-feira (17), em cumprimento de mandado de prisão por sentença condenatória, Miguel Afonso Magno Alves. A prisão foi realizada na capital paraense. Ele foi sentenciado à pena de 15 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de abuso sexual contra uma adolescente de 15 anos. De posse do mandado de prisão, a equipe policial, sob comando do delegado Raphael Cecim, titular da Polinter, localizou e deu cumprimento à ordem de prisão. A denúncia do crime foi efetuada pela mãe da menor no ano de 2002.

Na época, a vítima revelou que sofreu estupro e atos libidinosos cometidos por Miguel, quando tinha entre 5 e 13 anos. Além disso, a vítima também foi submetida a agressões físicas. A partir da denúncia feita à Polícia Civil, um inquérito policial foi instaurado para iniciar as investigações. A vitima passou pelos exames periciais necessárias à apuração do crime.

Os laudos periciais foram juntos ao processo criminal. Com base nas provas, o preso foi indiciado pelos crimes pela Polícia Civil. Durante audiência de qualificação e interrogatório na Justiça, Miguel negou ter cometido os crimes contra a adolescente. Agora condenado, ele irá permanecer preso à disposição da Justiça.

Por: Portal ORM com informações da Polícia Civil 17 de Agosto de 2018 às 20:30 Atualizado em 17 de Agosto de 2018 às 20:30

