Preso em Belém pastor que exigia ‘nudes’ de adolescente com ameaça de doença e morte

Foi preso nesta quarta-feira (14) o pastor evangélico Aylton Neves Gonçalves, de 40 anos, flagrado após marcar encontro com uma adolescente de 14 anos. Ele foi levado para a Seccional do bairro do Guamá, em Belém.

Conforme relatou o delegado Daniel de Castro, diretor da seccional, a mãe da jovem fez a denúncia após ler a conversa do homem com a garota, em aplicativo de bate-papo no celular.

Nela, a menina era coagida a mostrar partes íntimas através de fotos, o popular “nudes”.

“Era aquela questão de troca de mensagens. Ele dizia que se ela não se submetesse a lascívia (libidinagem) dele de mostrar as partes íntimas seria acometida de uma doença e podia até morrer”, disse o delegado.

Após a denúncia, a polícia seguiu o envolvido e compareceu no local onde o encontro foi marcado, dando o flagrante, nesta quarta-feira.

Ainda segundo o delegado, não houve conjunção carnal entre o pastor e a adolescente. O diretor da seccional preferiu não divulgar a congregação religiosa ao qual o pastor pertence.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...