Preso em Castanhal outro envolvido em chacina da Cabanagem

A Polícia Civil informa que o segundo suspeito apontado como mandante do triplo homicídio ocorrido na Cabanagem, no último domingo (05) foi preso na tarde desta quarta-feira (8), em Castanhal, nordeste do Estado. Lucas da Silva Lima, conhecido por “LK”, estava em uma residência se preparando para fugir quando foi interceptado pela equipe de policiais. A polícia apreendeu um revólver e uma motocicleta durante as buscas. O suspeito está sendo encaminhado para a Delegacia Geral, em Belém.

Segundo a polícia, já foram identificadas cinco pessoas envolvidas no triplo homicídio. O homem apontado como principal mandante do crime, Jorge Luiz Miranda Pereira, o “Nena”, foi preso ontem na cidade de Goiânia (GO). As investigações indicam que ele faz parte de uma facção criminosa especializada no assassinato de policiais em todo o Brasil.

“Nena” fugiu do Pará em 2013, após ter sua prisão preventiva decretada pelo juiz Heyder Tavares. Ainda de acordo com a polícia, ele responde a vários inquéritos policiais relacionados à envolvimento nas mortes de cinco agentes de segurança pública. Uma pistola 380 foi encontrada no apartamento em que o suspeito estava escondido.

O trabalho para localizar e prender outros envolvidos nas mortes continua. A polícia diz que trabalha com uma linha de motivação para o caso, mas argumenta que só poderá falar sobre isso quando todos estiverem na cadeia. “Nena”. por outro lado, deverá ser transferido de Goiânia para Belém até sexta-feira, 10. Ele deve responder também pela morte de dois homens em uma arena de futebol e de um subtenente da reserva da PM.

As investigações até agora realizadas identificaram que “Nena” ocupa uma posição de destaque no crime organizado na Cabanagem. Seu poder de influência sobre os comparsas é tamanho que ele aponta quem deve morrer ou viver no bairro.

A motocicleta e o revólver que estavam em poder de Lucas “LK” na hora da prisão

Fonte:Ver o Fato

