Preso em condicional é executado dentro de casa em Belém.

Olivaldo respondia por tráfico de drogas e estava em liberdade condicional. Entretanto, a Polícia Civil identificou que, mesmo já respondendo a um processo, ele continuava a vender entorpecentes, fato que pode ter ligação com a motivação do crime.

Um preso em liberdade condicional foi executado no final da noite deste domingo (9), no município de Marituba, Região Metropolitana de Belém. A vítima, Olivaldo Barbosa Cavalcante, de 30 anos, vulgo Robson, teve acasa invadida pelos assassinos.

