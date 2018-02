Preso em Flagrante- Mãe flagra homem em cima de sua filha de quatro anos

(Foto: Polícia Civil) – A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (19), Victor Fernandes Barbosa, 18, por crime de estupro de vulnerável, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia do bairro do Aurá e o acusado foi conduzido para a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente (DEACA), unidade sediada na sede do Propaz Integrado, no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.

A vítima é uma menina de quatro anos. Ele foi flagrado pela própria mãe da criança dentro da casa onde residem. Conforme a delegada Joseângela Santos, diretora da DEACA, a vítima passou por exames e atendimento psicológico.

Segundo o delegado Otto Wirtz, titular da Delegacia do bairro do Aurá, o crime teria ocorrido durante a madrugada de ontem. Na ocasião, a mãe da menina flagrou o acusado deitado sobre a menina em um dos cômodos da casa no momento em que praticava o abuso sexual. Após flagrar o crime, o acusado pediu desculpas à mãe e saiu da casa. Pela manhã, a mãe da menina levou a filha até a Delegacia e comunicou aos policiais civis sobre o crime. Logo em seguida, os policiais civis efetuaram a prisão do acusado e o conduziram à DEACA. O preso vai ficar recolhido à disposição da Justiça.

(DOL)

