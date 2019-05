Preso em Goiás, membro de facção criminosa será transferido para Belém

(Foto:Reprodução/Ascom Polícia Civil)-Ele é suspeito de matar policiais militares no Pará em 2018

O preso Manoel Barbosa dos Santos Junior, conhecido como “Junior Doido”, acusado de matar policiais militares no Pará em 2018 e de ser integrante de uma facção criminosa, será transferido para Belém nesta sexta-feira (31), após ser identificado e preso em Goiás no último dia 28, durante uma abordagem da polícia.

De acordo com a Polícia Civil, Manoel foi preso na cidade de Luziânia, a 196 quilômetros de Goiânia, no estado de Goiás, durante uma operação realizada, de forma conjunta, por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos do Pará (DHAP), da Polícia Civil de Goiás e da Divisão de Homicídios do Distrito Federal. Ele será transferido por policiais da DHAP e tem chegada prevista na capital paraense às 15h.

Do aeroporto, o acusado será conduzido para a Delegacia-Geral, onde o delegado Sérvulo Cabral, diretor de Polícia Especializada, atenderá a imprensa para apresentar informações sobre a morte de policiais militares no Estado.

ASSASSINO DE PMs

Manoel Junior foi identificado, em investigações conduzidas pela equipe da DHAP, como autor dos assassinatos do policial militar da reserva Valdomiro de Oliveira Barros, em março de 2018; do cabo PM Ivaldo Joaquim Nunes da Silva, em abril de 2018; e do sargento PM Ananias Portal Franco, em abril de 2018. No caso do sargento Franco, o corpo da vítima permanece desaparecido até hoje.

Cabo Ivaldo foi morto em abril de 2018 (Reprodução)

PRISÃO

O preso tem, ao todo, dois mandados de prisão temporária e outros dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Pará, onde responde, além dos homicídios de policiais militares, por crimes de latrocínio e tráfico de drogas.

Ao ser preso, no interior de Goiás, Junior foi flagrado com uma pequena porção de maconha, além de um documento falso em que o preso se identificava com o nome de Gabriel Lucas Braga Chaves.

Na casa do acusado, os policiais civis prenderam Edicarlos da Silva Melo que foi flagrado também com um documento falso em nome de José Fernando Matos dos Santos. Edicarlos foi autuado por uso de documento falso em Luziânia, onde ficou preso. Manoel Junior também foi autuado em flagrante por uso de documento falso na Delegacia do município goiano.

