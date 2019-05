Preso em Monte Alegre, suspeito de morte de comerciante da Área Verde é encaminhado ao presídio de Santarém

Lucas Gabriel, apontado como autor dos disparos em assalto foi preso em Monte Alegre — Foto: Polícia Civil/Divulgação

O crime aconteceu no dia 9 de maio. Mesmo ferido, Carlos André Porto ainda conseguiu buscar auxilio médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Um jovem que foi preso pela morte de um comerciante de Santarém, no oeste do Pará, já está no Centro de Recuperação Penal Silvio Hall de Moura. O crime aconteceu no dia 9 de maio e o autor dos disparos foi preso em Monte Alegre. A informação foi confirmada ao G1 pela Divisão de Roubos da 16ª Seccional de Polícia Civil.

De acordo com o titular da Divisão de Roubos, delegado Jair Assunção, o jovem apontado como o autor dos disparos foi localizado durante uma abordagem policial em Monte Alegre, no dia 19 de maio.

Lucas Gabriel Sousa da Silva já responde por outros crimes. Em Monte Alegre, ele foi detido durante uma abordagem policial junto com outros dois jovens, porque o trio estava sem documentos de identificação. Ele disse que não devia nada para a Justiça. Depois, informou que havia saído há poucos dias da penitenciária, beneficiado com a saída temporária do dia das mães.

Sobre a suspeita de envolvimento na morte do comerciante Carlos André Porto, no bairro Área Verde, em Santarém, Lucas não falou nada à polícia de Monte Alegre.

O crime

Carlos André Porto, de 44 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O crime aconteceu no dia 9 de maio por volta das 19h quando dois homens armados invadiram um comércio no bairro Área Verde e anunciaram o assalto.

O comerciante Carlos André Porto, de 44 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo no abdome. Mesmo ferido, a vítima buscou atendimento médico, porém não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

Por:Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...