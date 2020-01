Preso em Moraes de Almeida acusado de matar esposa a facadas em Guarantã do Norte em 2018

Edilene Coelho dos Santos foi morta pelo marido, Ademilson Nunes, segundo a Polícia Civil — Foto: Facebook/Reprodução

Edilene Coelho dos Santos, de 30 anos, tinha dado à luz havia 22 dias. Crime foi presenciado pelo outro filho da vítima, de 9 anos.

Polícias militares do distrito de Moraes/PA , prenderam nesta quarta-feira (01), por volta das 10 horas, um homem que estava foragido da justiça do Mato Grosso, município de Guarantã do Norte. Contra ele, constava um mandado de prisão preventiva em aberto.

Ademilson Nunes é acusado de ter matado sua esposa enquanto amamentava o seu filho de dois meses com várias facadas no dia 17 de Janeiro de 2018, no bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte. Na época do crime, o mesmo estava em liberdade condicional por já ter agredido a mulher e o enteado, e também estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Segundo informações, os militares receberam informações que Ademilson Nunes, poderia estar na região garimpeira de Itaituba, precisamente em Moraes Almeida. Após algumas averiguações, os militares conseguiram encontrar Ademilson Nunes em via pública. O mesmo confessou o crime.

Após os procedimentos legais, Ademilson será conduzido para a delegacia de Guarantã do Norte/MT

Por:Jornal Folha do Progresso com informações de O Território / 02/01/2020

