Preso em Novo Progresso acusado de assassinar ex-diretor de TV vai a júri popular no Mato Grosso

Juíza manda a júri popular principal suspeito de matar ex-diretor de TV no Mato Grosso(Foto:Reprodução)

O acusado de matar a vítima tem 32 anos e foi preso, em abril deste ano, em uma comunidade rural, no município de Novo Progresso, no Pará.

A juíza Thatiana dos Santos determinou que seja levado a júri popular o principal suspeito de assassinar, com um golpe de canivete, Olímpio da Rosa, 50 anos. O comunicador foi morto em novembro de 2015, durante uma festa, em um estabelecimento localizado no Setor Industrial de Marcelândia (200 quilômetros de Sinop).

Leia mais:Preso em Novo Progresso acusado de assassinar ex-diretor de TV no Mato Grosso

Testemunhas divergiram nos depoimentos sobre as circunstâncias da morte. As defesa alegaram que o comunicador estava apenas conversando com o irmão do suspeito. Conforme esta versão, o acusado teria se aproximado e atingido a vítima no tórax. Já as de acusação garantem que Olímpio deu um tapa no rosto do réu e ambos entraram em luta corporal, quando houve o esfaqueamento.

“Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, as provas dos autos deixam dúvidas quanto à configuração da excludente de ilicitude pleiteada, haja vista que não há demonstração clara que a vítima é quem estaria portando o canivete, e que a vítima foi quem provocou o acusado e sacou o canivete; pelo contrário, as testemunhas que presenciaram de perto os fatos afirmam que o acusado é quem portava o canivete e que sacou a arma para desferir o golpe contra a vítima”, disse Thatiana.

A magistrada determinou que o réu seja levado a julgamento por homicídio qualificado, cometido por motivo fútil. Ainda decidiu que o suspeito deverá continuar preso.

Olímpio foi locutor de rádio comunitária e chegou apresentar um programa policial em uma emissora de TV, a qual arrendou e foi diretor. Depois de deixar a comunicação trabalhou como eletricista.

O acusado de matar a vítima tem 32 anos e foi preso, em abril deste ano, em uma comunidade rural, no município de Novo Progresso, no Pará.

Só Notícias/Herbert de Souza (foto: arquivo/assessoria)

20/12/2019 15:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...