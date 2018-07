Preso em Novo Progresso acusado por golpe de R$ 70 mil em Sinop; 28 aparelhos de ar-condicionado recuperados

Preso no Pará acusado por golpe de R$ 70 mil em Sinop; 28 aparelhos de ar-condicionado recuperados

(colaborou e fotos: José Carlos Araújo ) – O homem que não teve a identidade divulgada, foi preso, esta tarde, em Novo Progresso, no Pará, acusado de comprar 28 aparelhos de ar-condicionados em uma empresa no centro, em Sinop, ontem, e pagar com um cheque fraudado de R$ 70 mil. Os dados do cheque são de um homem do estado do Amazonas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o acusado e uma mulher estiveram na loja efetuando a compra. Depois, despacharam por uma transportadora, três dos 28 aparelhos adquiridos. O restante estava em um caminhão contratado pelos suspeitos, que sairia do município, hoje, para fazer a entrega no estado paraense.

“Nossa investigação teve início ontem. Conseguimos descobrir que a carga com 25 aparelhos de ar-condicionados estaria em uma transportadora pronta para seguir para o Pará. No entanto, nossos policiais também descobriram que o suspeito teria embarcado em um ônibus, em Sinop, com destino aquele estado e também havia remetido três ar-condicionados por uma outra transportadora, e que seriam retirados, hoje, em Novo Progresso. O identificamos e repassamos essas informações para a polícia do Pará, que confirmou a prisão do homem ao tentar retirar os produtos”, explicou o delegado Flávio Braga, ao Só Notícias.

Ainda segundo o delegado, os responsáveis pela empresa prestaram depoimento, esta tarde, confirmando a fraude. Também devem ser ouvidos os representantes da transportadora.

O caso continua sendo investigado. A Polícia Civil faz buscas para identificar e prender a mulher que participou da ação criminosa.

Fonte: Redação Só Notícias,in Jornal Folha do Progresso com titulo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...