Preso em Novo Progresso perigoso traficante procurado pela policia do MT

Preso em Novo Progresso um dos traficantes mais procurados de Mato Grosso. (Foto:Divulgação Policia)



Um dos criminosos mais procurados de Mato Grosso foi preso na tarde desta sexta-feira (13) em Novo Progresso. O traficante e homicida, Valdecir Lopes, faz parte da lista do Programa Procura-se para caçar os bandidos mais perigosos do MT.

Prisão

O serviço reservado da Policia Militar de Novo Progresso juntamente com o serviço de inteligência da Polícia Civil prendeu na tarde desta sexta- feira (13 ) por volta das 17h00mn quando foi abordado próximo a lotérica no centro da cidade e estava com mandado de Prisão emitido pela justiça de Mato Grosso, por tráfico de Drogas.

Segundo a policia “Valdecir Lopes”, é um grande traficante perigoso que fugiu do cerco da Policia Federal em Mato Grosso e estava escondido em Novo Progresso, existe ainda evidências do envolvimento do mesmo em tráfico de drogas em Novo Progresso e também em Homicídios.

O Acusado esta preso na delegacia de Policia de Novo Progresso a disposição da Justiça.

Por:Jornal Folha do Progresso

