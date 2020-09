Preso em Óbidos jovem que matou namorada a facadas em Oriximiná; ‘Ela me lambou de terçado’

Rodrigo Cross estava escondido na casa de uma avó, em Óbidos, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma equipe da Polícia Militar localizou e prendeu Rodrigo Cross na casa de uma avó do assassino confesso.

O jovem suspeito de matar a namorada Joyce Gonçalves a facadas, na noite de terça-feira (1), no bairro Perpétuo Socorro, em Oriximiná, oeste do Pará, foi preso no fim da manhã desta quarta-feira (2), no município de Óbidos. Rodrigo Gonzaga Seixas, 21 anos, estava escondido na casa de sua avó.

A Polícia Militar de Óbidos foi informada sobre a possibilidade do suspeito, conhecido popularmente como Rodrigo Cross, estar escondido na casa da avó. Uma equipe foi deslocada até o endereço informado e no local encontrou o jovem que não reagiu à prisão.

Na delegacia de Óbidos, Rodrigo confessou o crime e disse que não tinha a intenção de matar. “Nós estamos nos divertindo naquela noite, bebemos e depois eu fui com ela até a casa dela. Nós discutimos, ela me lambou com um terçado, aí eu peguei uma faca e aconteceu tudo aquilo. Eu gostava dela, não tinha a intenção de matar”, disse Rodrigo.

Rodrigo Gonzaga, o suspeito e Joyce Gonçalves, vítima de feminicídio em Oriximiná, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O crime de feminicídio que aconteceu no fim da noite de terça-feira na rua Lauro Sodré canto com a travessa Emídio Martins, chocou vizinhos e também funcionários do Hospital Municipal de Oriximiná, onde Joyce trabalhava.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Rodrigo fugiu do local logo após esfaquear a namorada.

À polícia, Rodrigo contou que fugiu para Óbidos poucas horas após o crime. Ele será transferido para Oriximiná para responder pelo feminicídio.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

