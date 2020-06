Preso em Santa Catarina foragido da Justiça que cometeu homicídio em Juruti, no Pará, há 7 anos

Edenilson foi levado para a Penitenciária Regional de Curitibanos, em Santa Cataria, após cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça do Pará — Foto: Deap-SC/Divulgação

Edenilson Sobrinho Silva matou um homem em 2013 e desde então estava foragido. Informações repassadas pela polícia de Oriximiná ajudaram na operação.

Um foragido da Justiça do Pará foi preso durante uma operação da Polícia Militar no município de Curutibanos, em Santa Catarina. Identificado como Edenilson Sobrinho Silva, o foragido é acusado de ter matado um homem em Juruti, no oeste do Pará, no ano de 2013. Desde então ele estava foragido.

A operação para cumprimento do mandado de prisão preventiva aconteceu na segunda-feira (15). A Polícia Militar conseguiu localizar Edenilson após receber informações dos investigadores da Polícia Civil de Oriximiná (PA) em março deste ano.

De acordo com o tenente Daniel Duering, da Polícia Militar de Santa Catarina, foram feitos monitoramentos e diligências para localizar Edenilson. “No momento oportuno foi feita a abordagem e foi verificado que Edenilson estava foragido da Justiça há mais de 7 anos”, contou.

Foi dada voz de prisão e Edenilson foi conduzido para o presídio regional de Curitibanos, onde permanecerá preso respondendo pelo crime cometido em Juruti.

A mãe do jovem assassinado contou que ficou mais aliviada com a prisão de Edenilson. “Eu sabia que um dia eu teria uma resposta, que esse homem iria pagar porque ele não matou um cachorro, ele matou o filho de uma mulher guerreira que criou seus filhos fora da bandidagem. Eu sabia que um dia ia ter uma resposta”, disse.

