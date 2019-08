Preso envolvido em latrocínio encontrado morto dentro de cela em Itaituba

Itaituba: Interno envolvido em latrocínio encontrado morto dentro de cela do CRRI(Foto:Reprodução)

Marcos Bruno pediu para ser transferido por estar sendo ameaçado de morte

Marcos Bruno Leite Lima (Foto), 20, natural do Matogrosso, foi preso no dia 07 de julho passado, acusado de latrocínio, roubo seguido de morte. Ele foi localizado pela Polícia Militar logo depois de cometer o crime de que foi vítima Antonio da Conceição Oliveira, de 38 anos de idade, que trabalhava como motocondutor não credenciado.

O corpo de Antonio foi encontrado em um galpão no bairro Boa Esperança no final da madrugada daquele domingo. Três dias depois, Bruno foi encaminhado para audiência de custódia no fórum de Itaituba, onde os familiares da vítima acompanharam a chegada e a saída do preso, que teve o flagrante mantido pela Justiça. Segundo informações do Sistema Penal, o interno foi colocado em uma cela com outros sete presos e poucos dias depois reclamou que estaria sendo ameaçado de morte e pediu para ser colocado em uma cela em separado. O preso foi transferido e o caso foi comunicado à Justiça. Já na quinta-feira passada (1º/08), Marcos Bruno pediu para ser levado de volta, acreditando que as ameaças haviam cessado. Já por volta das 14h desta segunda-feira (05), a direção da casa penal foi informada de um corpo com características de suicídio. O vice-diretor da casa Penal, Zedequias Melo, informou que não está autorizado a gravar entrevista, mas disse que o corpo do interno permanecia pendendo de uma corda improvisada atada às grades da parte superior da cela.

Novamente o caso foi comunicado à Vara Criminal da comarca, contendo todos os detalhes da permanência do interno, que também foram incorporados ao boletim de ocorrência registrado na Seccional de Polícia. Também foi acionada uma equipe do Instituto Renato Chaves para a remoção do corpo.

Fonte:Mauro Torres / Com informações da Susipe

