Preso ex-vereador condenado por estupro de vulnerável

O ex-vereador do município Odair José Avelar, 43 anos, foi preso na quinta-feira (28), em Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó, condenado pela Justiça à oito anos de prisão por ter violentado sexualmente uma adolescente, no ano de 2007. Na época do crime, Odair era vereador da cidade.

A prisão foi cumprida por policiais civis da Unidade Integrada Propaz (UIPP) do município em cumprimento ao mandado de prisão decretado pela Comarca Judiciária local. Segundo o delegado Rodrigo Amorim, titular da Superintendência da Polícia Civil na Região do Marajó Oriental, as investigações realizadas na época comprovaram o estupro, o que resultou na condenação do então vereador.

Mas Odair recorreu à Justiça com a alegação que a acusação de estupro era uma armação, uma jogada política, pelo fato de ser vereador. Assim, a defesa de Odair Avelar ingressou com recurso em instâncias superiores da Justiça contra a condenação. Recentemente, saiu a decisão da turma recursal do Fórum. Como resultado, o recurso da defesa de Odair foi recusado e o juiz manteve a condenação e determinou que ele cumprisse a pena da sentença, expedindo a ordem de prisão.

Odair José Avelar foi capturado em Cachoeira do Arari por policiais civis do município e depois transferido para uma casa penal. As investigações sobre o crime cometido pelo ex-vereador mostraram que usava do cargo político para manter relações sexuais com a adolescente sempre com ameaças a ela e sua família para que não fosse denunciado às autoridades da região. Agora, ele vai cumprir a pena na prisão.

