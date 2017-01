Preso finge passar mal e faz policial de refém dentro de viatura no CE

“O preso não estava algemado e aproveitou para dar uma gravata no policial, que teve a arma subtraída”, disse o coronel Vivaldy Cabral

Um policial civil foi feito refém após acreditar que um preso passava mal, na tarde da última quarta-feira (18), em Nossa Senhora do Socorro, no Ceará. O suspeito estava detido na 5ª Delegacia Metropolitana da cidade e disse que não estava se sentindo bem. Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, na saída, fez o agente de refém.

“O preso não estava algemado e aproveitou para dar uma gravata no policial, que teve a arma subtraída e apontada na cabeça enquanto dirigia”, explicou o comandante do policiamento da capital, coronel Vivaldy Cabral, ao G1.

Ele ainda ressaltou que, no momento da abordagem, um acidente com a viatura deixou o preso ferido com um tiro no peito. O suspeito foi encaminhado para o hospital, onde está na UTI. O policial, segundo o comandante, não ficou ferido.

