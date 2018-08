Preso grupo de piratas

Aguardem mais informações… Por: Da Redação 11 de Agosto de 2018 às 06:00 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quadrilha foi detida em flagrante enquanto atacava um barco nas proximidades da cidade de Ponta de Pedras. (Foto:Polícia Militar) – Cinco homens foram presos ontem de manhã, após roubarem uma embarcação na Ilha do Marajó com mais de 200 passageiros. Quase 150 celulares, aproximadamente R$ 20 mil e vários outros objetos de valor foram recuperados pelas autoridades.

