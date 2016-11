Preso homem acusado de homicídio em Parauapebas.

Foto: Polícia Civil do Pará – Fernando Santos Serra foi preso em Parauapebas, sudeste paraense, acusado de homicídio. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios com apoio de uma guarnição da Polícia Militar. Fernando é apontado como autor do assassinato de Jagno Campos Miranda, de apelido Capixaba.

A vítima foi morta na noite do último dia 26 em frente ao bar denominado “De Costa Pra Rua”, na sede do município. De acordo com o delegado Márcio Maio, titular da Seccional de Parauapebas, a prisão de Fernando foi resultado de investigações realizadas durante o inquérito policial instaurado para apurar o crime.

Fernando foi identificado, no curso da investigação, como o autor do homicídio ocorrido por motivo torpe. De posse da ordem de prisão, a equipe de investigadores cumpriu o mandado de prisão. O acusado já está recolhido à disposição da Justiça.

