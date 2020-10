Preso, homem confessa que matou colega de trabalho a tiros em garimpo de Jacareacanga

Um homem identificado como Ismael Pissanati da Silva, de 37 anos, foi preso após denúncia anônima nesta última terça-feira (29), no município de Jacareacanga, acusado de matar o colega de trabalho há 30 dias. – (Foto:Reprodução)

Segundo informações, no transcorrer da abordagem feita por uma guarnição da Polícia Militar, Ismael confessou a autoria do homicídio e apontou onde estaria a arma usada na consumação do crime.

Com isso, a polícia diligenciou até o local referenciado por ele e apreendeu uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 28.

Em visto do dito, o acusado foi conduzido à delegacia do município para o devido procedimento legal.

O homicídio

De acordo com informações, o homicídio ocorreu há 30 dias em um garimpo localizado há 29 km da sede de Jacareacanga e teve como vítima um homem identificado apenas pelo prenome de Romário.

Em posição de defensiva, Ismael alegou que tirou a vida do colega de trabalho para salvar a sua. As causas do crime ainda são desconhecidas.

