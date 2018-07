Preso homem que cortou os cabelos e deu socos na ex-mulher em Altamira

(Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso) – Wilhansmar de Olanda dos Santos foi preso neste final de semana em Altamira, sudoeste paraense, contra por crime de violência doméstica contra a mulher.

A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), do município, no último dia 20.

Ele é acusado de agredir a ex-companheira por diversas vezes. Na última vez, ele chegou a cortar o cabelo da mulher com uma faca e lhe desferiu socos no rosto.

A vítima comunicou o fato à Polícia Civil que passou a apurar o crime e, com base nas provas, requisitou à Justiça a prisão do acusado.

A Justiça decretou medidas protetivas e a prisão preventiva do agressor. Ambas as ordens judiciais foram cumpridas pela DEAM.

(Com informações da Polícia Civil)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...