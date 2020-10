Preso homem que dopava e abusava de vítimas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do Metrópoles

A prisão foi efetuada na casa do autor, em Planaltina, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal de Brasília. Investigadores da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) relatam que, após o estupro, o acusado ainda subtraía pertences dos homens, como celular, carteira e dinheiro. Até o momento, os policiais têm conhecimento de três vítimas do golpe.

Foi preso na manhã desta quarta-feira, 7, pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem acusado de latrocínio, roubo e estupro de vulnerável. A polícia afirma que João Batista Alves Bispo dopava homens no Parque da Cidade e, após o golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela”, abusava sexualmente das vítimas.

