Preso mais um envolvido na morte de taxista

Eduardo de Souza Lobato foi preso nesta terça-feira (5) acusado de participação na morte do taxista Hugo Riveno Montano, 66 anos.

Ele foi preso por uma equipe de policiais civis do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) da região do Baixo Tocantins, na cidade de Igarapé-Miri, nordeste paraense.

Eduardo foi localizado como resultado de investigações em torno do caso.

O taxista Hugo Rivero Montano desapareceu no distrito de Vila dos Cabanos, interior do município de Barcarena, também no nordeste paraense, após aceitar realizar uma corrida para três homens em 22 de janeiro deste ano.

O corpo do taxista foi encontrado em estado de decomposição em um ramal da cidade de Abaetetuba, após quatros dias de desaparecido.

A vítima estava com mãos e pés amarrados e com sinais de estrangulamento.

Durante as investigações realizadas pela equipe da Delegacia de Vila dos Cabanos com o apoio do NAI do Baixo Tocantins e da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, a participação direta de Eduardo Lobato foi confirmada.

Além dele, participaram do crime Daniel Corrêa Lobato Junior (foragido) e Daniel Bruce da Conceição (preso).

Além de Eduardo e Daniel Bruce, está presa também, por envolvimento no crime, Natália de Sousa Miranda, investigada por prestar auxílio ao trio.

As investigações ainda continuam para localizar o paradeiro de Daniel Corrêa Lobato Junior.

