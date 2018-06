Preso na Paraíba, acusado da morte de fazendeiro no oeste do Pará

Na foto, Tarcísio Oliveira Pereira, preso em João Pessoa (Foto: Via/WhatsApp).

Foi preso na última sexta-feira (15), Tarcísio Oliveira Pereira, acusado de matar o fazendeiro Luciano Albano Fernandes, de 52 anos, no município de Anapu, região oeste paraense. A prisão foi feita na cidade de João Pessoa, na Paraíba.

Tarcísio teve a prisão temporária expedida pela justiça paraense e a detenção realizada por policiais civis de Altamira.

O crime ocorreu no dia 19 do mês de maio.

O motivo apontado pelas investigações teria sido interesses em madeira existente nas terras da vítima.

O preso será transferido para Altamira, contudo, a data ainda não foi divulgada pela Polícia Civil.

DOL,in Jornal Folha do Progresso

