Preso na zona rural de Monte Alegre, homem acusado de matar agricultor em 2019

De acordo com a polícia, no momento da abordagem, em uma estrada, o criminoso estava em uma motocicleta portando uma espingarda, ainda tentou fugir, mas foi contido.

Após levantamento de informações do serviço reservado da Polícia Militar, o foragido foi localizado na zona rural de Monte Alegre (KM 28 da PA-254) e o mandado de prisão foi cumprido por policiais do 18° BPM.

Policiais do 18° BPM (Batalhão Gurupatuba) prenderam na tarde de quinta-feira (15), um homem de 50 anos, que e acusado de um crime de homicídio e estava foragido da Justiça desde a época do fato ocorrido em 2019, na comunidade de Setor 10. A vítima que era conhecida pelo apelido de “Lourinho”, produtor rural, foi morto com um disparo de arma de fogo.

O acusado estava foragido da Justiça desde a época do crime que aconteceu no Setor 10, em Monte Alegre.

