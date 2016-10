Preso no PA integrante de quadrilha de tráfico internacional.

Foto: Divulgação (Polícia Federal/MA) – Organização era investigada há dois anos pela PF. Rota da droga passava por cidades paraenses até chegar ao Maranhão

Uma pessoa foi presa em Castanhal acusada de fazer parte de uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas. A prisão faz parte da operação ‘Thunderbolt’, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (11) em outras sete cidades do Maranhão, além do município do nordeste paraense.

Com o preso foram encontrados R$ 322 mil em dinheiro e uma pistola ponto 380 de fabricação russa. O acusado responderá por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a PF, a organização atuava na venda de cocaína em São Luís (MA) e nas regiões de Santa Inês e Bacabal, no mesmo Estado. Uma investigação que teve inicío há dois anos apontou que o grupo comprava a cocaína na Bolívia e fazia o transporte até o Maranhão com aviões e carros.

A polícia descobriu que um segundo núcleo da quadrilha chefiado por traficantes em Bacabal e São Luís recebia a cocaína de um traficante colombiano residente em Letícia, na Colômbia, na fronteira com Tabatinga (AM).

De lá a droga era transportada por via fluvial até cidades ribeirinhas do Pará, de onde era levada de carro ao Maranhão. Durante o monitoramento dos alvos da investigação, a PF apreendeu cerca de 200 quilos de cocaína e prendeu em flagrante oito envolvidos no crime. Foram apreendidos ainda veículos de luxo e dinheiro em espécie.

A operação de hoje contou com 68 agentes para o cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e dez de busca e apreensão. A Vara Federal da Subseção Judiciária de Bacabal determinou o sequestro de bens e bloqueio de valores dos investigados. Um traficante colombiano, cujo nome foi incluído na lista de procurados da Interpol, também foi preso.

