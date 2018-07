Márcio Romero estava escondido em cidade do interior do Pará (Foto: Adneison Severiano/G1 AM) – Preso no PA, suspeito de estuprar grávida que perdeu bebê é levado para cadeia no Amazonas

Márcio Romero foi localizado após denúncia em Juriti.

Um homem suspeito de estuprar uma grávida em Manaus foi preso no interior do estado do Pará. Márcio Romero do Nascimento, de 30 anos, foi localizado após a Polícia Militar do estado vizinho receber denúncia com informações do paradeiro dele. Ele foi apresentado nesta sexta-feira (13) na capital amazonense e não quis comentar as acusações. A vítima, de 34 anos, estava grávida de 12 semanas e perdeu o bebê.

A gestante foi violentada sexualmente na madrugada do dia 20 de maio deste ano, em um terreno baldio localizado na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Câmeras do circuito interno de segurança de uma drogaria localizada na via registraram o suspeito comprando preservativos antes de cometer o estupro. As imagens foram divulgadas pela polícia e Márcio Nascimento foi reconhecido e identificado.

“Logo após tomar conhecimento dos fatos e fazer a representação dele junto ao Poder Judiciário, iniciou-se as buscas pela localização. As denúncias recebidas e as diligências apontavam que ele tinha se evadido do Amazonas. Com a intensa divulgação das imagens da drogaria, a população se sensibilizou e fez a denúncia dele na delegacia de Juriti no Pará”, explicou o delegado Ricardo Cunha, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No último dia 25 de junho, as Polícias Militar e Civil do Pará conseguiram prender Nascimento. Ele estava escondido na casa de familiares. O suspeito foi transferido para Manaus e apresentado para imprensa nesta sexta-feira.

“Ele disse que fugiu em razão dessa divulgação, por ser está sendo apontado como criminoso, mas nega ter estuprado. Ele alega que foi uma relação sexual consentida, mas havia uma tentativa de roubo por parte dela e, por essa razão, usou de violência física. Em tese, se ele fosse uma pessoa de bem teria se apresentado espontaneamente para polícia para apresentar versão dele dos fatos, mas preferiu fugir”, disse o delegado.

A vítima é uma vendedora ambulante. A gestante foi abordada pelo homem na avenida Noel Nutels, que tentou convencer a mulher ter relações sexuais com ele. Porém, a vendedora não aceitou e se afastou do homem, mas ela foi seguida quando voltava para casa.

De acordo com polícia, por volta das 2h30, quando a mulher passava em frente a um terreno baldio quando foi atacada e ficou desacordada depois de ser atingida por socos. Ainda no terreno, a gestante foi estuprada. A mulher passou nove dias internada e perdeu o bebê.

“Eu tinha visto ele antes e não dei confiança. Eu estava indo para casa e ele me seguiu. Não esperava, estava de costas abaixando. Quando virei fui recebendo murro e pancada grande. Ele me bateu, me violentou e fez tudo que queria comigo. Ele falou: agora, você terá que me aceitar. Pedi que, pelo amor de Deus, não fizesse isso que tenho filho”, relatou abalada a vendedora ambulante.

Márcio Nascimento foi reconhecido pela vítima e permanecerá preso temporariamente. A Polícia Civil pedirá a prisão preventiva contra ele.

O homem responderá por estupro qualificado em razão da violência física e pelo aborto do bebê sofrido pela grávida.

Por Adneison Severiano, G1 AM

