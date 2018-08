Preso por agredir a mãe é espancado até a morte em presídio de Redenção

(Foto: Carajás Web) – Um homem, que não teve seu nome divulgado, foi espancado até a morte no começo da noite desta segunda-feira (20), em Redenção, sudeste paraense. Identificado apenas como Wellington, o homem foi agredido por outros detentos e encontrado pelos agentes prisionais do Centro de Recuperação Regional de Redenção (CRRR), já sem vida.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) confirmou o caso, mas não revelou o nome da vítima ou deu detalhes da morte, pois as investigações ainda estão em andamento. O detento teria cometido um crime de violência doméstica, tendo sido preso por espancar a própria mãe no começo do mês de agosto, na casa onde a idosa mora, no sor Novo Horizonte, também em Redenção.

Tudo leva a crer que o homem foi executado no que é chamado de “lei da cadeia”, quando os próprios detentos “julgam” casos e cumprem pena de morte para os crimes que não aprovam. Ainda segundo a Susipe, um inquérito policial foi aberto para investigar o caso.

