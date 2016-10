Preso por estuprar e engravidar filha em Belém

(Foto: Divulgação)-As investigações apontaram que as práticas sexuais contra a menina iniciaram quando a vítima tinha apenas 11 anos. (Foto: Divulgação)

Pedro Jorge Raiol Fontes foi preso na última quarta-feira (19), suspeito de abusar sexualmente e engravidar a própria filha de 13 anos, em Belém.

De acordo com a delegada Silvia Tavares, as investigações mostraram que as práticas sexuais contra a menina iniciaram quando a vítima tinha apenas 11 anos.

Em decorrência das provas obtidas durantes as investigações, a delegada requisitou à Justiça a prisão do suspeito, que vai permanecer preso à disposição da Justiça.

Vítima e suspeito foram levados para fazer exame de DNA.

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Crianças e Adolescente (Daeca), núcleo do Pro Paz Integrado do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.

