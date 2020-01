Preso por estupro foge de hospital carregando parte da cama em que estava algemado no Marajó

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O suspeito foi encaminhado para o Hospital Municipal e algemado. Durante um procedimento médico, o homem escapou do local pela porta dos fundos. Na tarde de quarta-feira, por volta de 14h30, o homem foi localizado e detido e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi preso por tentar estuprar uma jovem menor de idade. Na ocasião, o pai da vítima deferiu um golpe de terçado e feriu o dedo do suspeito.

Um preso fugiu do hospital carregando parte da cama da qual estava algemado em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, nesta quarta-feira (22). A fuga foi registrada pelas câmeras de segurança.

Preso foge de hospital preso por algemas com parte da cama no Marajó.

