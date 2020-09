Preso suspeito de criar mais de 150 perfis na internet para atacar a ex-noiva do cantor Gabriel Diniz

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o delegado José Carlos, titular da Seção de Crimes Cibernéticos, os ataques aconteciam diariamente. O suspeito foi identificado após trabalho técnico conjunto entre as polícias de Alagoas e do Pará.

No mês de junho, Karoline usou seu pefil no Instagram para relatar que vinha sofrendo ataques e até ameaças desde que o cantor faleceu em um acidente aéreo no interior de Sergipe, em maio de 2019.

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (31) suspeito de criar mais de 150 perfis falsos na internet para atacar a digital influencer alagoana Karoline Calheiros, ex-noiva do cantor Gabriel Diniz. A prisão aconteceu na cidade de Castanhal, no Pará.

