Preso suspeito de estuprar a filha durante 3 anos

A adolescente está sob custódia do Conselho Tutelar de Parauapebas, e receberá acompanhamento, junto com os irmãos.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Parauapebas, onde, em depoimento, confessou que praticava o crime. Ele disse ainda que não via mal no que fazia.

De acordo com a Polícia, Amonico morava sozinho com os três filhos, pois é separado da mãe deles e, há pelo menos três anos, estuprava a filha. O suspeito usava uma arma para ameaçá-los e impedir que fizessem denúncias.

Amonico Nunes Pereira, 38 anos, foi preso em flagrante em sua residência no bairro Jardim América, no município de Parauapebas, região sudeste do Pará, na quarta-feira (5), por policias militares após denúncias anônimas de que ele estuprava a filha de 15 anos.

