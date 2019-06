Preso suspeito de matar amigo e jogar corpo em poço no Industrial II em Novo Progresso

(Foto:Policia)- A Polícia localizou e prendeu na manhã desta segunda-feira(10) o suspeito de matar um colega e jogar o corpo dentro de um poço no bairro Industrial em Novo Progresso.

O principal suspeito foi identificado como João Victor de 18 anos, foi localizado em sua residência no mesmo bairro.

Ainda segundo a Policia, o suspeito “João Victor” confessou o crime. Além desse, ele já foi acusado por um homicídio e é investigado por outros.

O jovem Jhoiare de 15 anos, estava desaparecido desde sábado (08), a família divulgou fotos nas redes sociais pedindo ajuda para encontra-lo.

Suspeita

A ultima vez que Jhoiare de 15 anos foi visto, estava com o suspeito em uma festa junina realizada no sábado (08) na Escola Tancredo Neves, depois disto ninguém mais viu o rapaz.

Ainda de acordo com a policia, após a prisão, o suspeito confessou o homicídio e confessou os detalhes do crime. “Ele contou que golpeou a vítima com um pedaço de madeira, depois jogou o corpo dentro de um poço nos fundos da residência.

Conforme informação da policia, o preso é conhecido no meio policial por outros crimes.

“A motivação do crime não ficou bem esclarecida, mas o rapaz alega que suspeitava que a vítima queria lhe fazer mal, com isso, ele achou que ela iria atacá-lo, por isso se antecipou e o golpeou com um pedaço de madeira”, revela.

