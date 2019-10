Preso suspeito de ter matado homem com facada no pescoço em Oriximiná, PA

‘Neném’ foi preso suspeito de ter matado homem com facada no pescoço em Oriximiná — Foto: Polícia Civil de Oriximiná/Divulgação

Crime aconteceu no dia 4 de outubro e suspeito foi preso na tarde de sábado (5) dormindo em um barco.

Após investigações a Polícia Civil de Oriximiná, no oeste do Pará, prendeu o suspeito de ter matado José Sandro Farias com uma facada no pescoço no dia 4 de outubro. A prisão aconteceu na tarde de sábado (5) dentro de um barco.

De acordo com a polícia, Ataíde Gato Printes, conhecido como “Neném”, foi reconhecido por várias pessoas como o homem que estava próximo ao local do crime momentos antes do homem ser esfaqueado. A movimentação foi gravada por câmeras de segurança.

Entretanto, a polícia acreditava que o suspeito estava preso respondendo pelo crime de latrocínio cometido na comunidade Pedral, ocorrido em outubro de 2018. Mas “Neném” ficou nove meses preso e depois foi colocado em liberdade.

As investigações apontam que Ataíde matou José Sandro para roubar, tendo a mesma motivação do crime que vitimou uma mulher no ano passado, quando foi roubada a quantia de R$ 1.500. “Neném” usou um terçado e desferiu uma facada na testa da vítima.

A prisão de “Neném” aconteceu dentro de uma embarcação aportada em Oriximiná enquanto dormia em uma rede. Ataíde ficará à disposição da Justiça.

Por G1 Santarém — Pará

