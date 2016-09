Preso suspeito de tráfico de drogas no Pará

Adão Carvalho Alves foi preso no último final de semana, no município de Tucumã, no sudeste paraense, pelo crime de tráfico de drogas na região.

A prisão foi efetuada após uma denúncia anônima informando que na casa de Adão funcionava uma boca de fumo.

Com o suspeito foram apreendidas aproximadamente 240 gramas de crack, uma balança de precisão, aparelhos celulares e a quantia de R$ 180, segundo a Polícia provenientes de roubos e furtos na cidade e à venda de drogas, respectivamente.

O suspeito já havia sido preso pelo mesmo crime nos municípios de Santana do Araguaia e Conceição do Araguaia, sul e sudeste do Pará.

(DOL)

