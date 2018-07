Preso tio que estuprava sobrinhas envenenadas por chumbinho

Chico foi preso em Ipixuna. Ele estuprava as duas sobrinhas (Foto: Polícia Civil)

A polícia conseguiu prender o homem que estuprava suas duas sobrinhas, na localidade de Camboatã, zona rural da cidade de Paragominas. Os crimes de Francisco Pereira da Silva, conhecido como ‘Tio Chico’, foram descobertos quase que por acaso, logo após um outro crime, cometido contra cinco crianças – entre elas as duas sobrinhas de Chico –, que foram envenenadas por Roque dos Santos, no sábado (21).

Francisco chegou a fugir logo após saber que a polícia descobriu que as meninas eram abusadas, mas foi encontrado e preso neste domingo (22), na Vila Balalaica, zona rural de Ipixuna. Com isso, tanto Roque, que envenenou as crianças, quanto ‘Chico’, estão presos.



ENTENDA OS CRIMES

Os dois crimes não possuem ligações. Roque dos Santos (foto acima) foi preso no sábado após envenenar cinco crianças na cidade de Paragominas, no sudeste paraense. Após ser preso, o homem confessou o crime. Ele disse ter dado pão com veneno de rato às crianças por vingança contra sua ex-namorada, que era mãe de três das vitimas. As outras duas crianças moravam na vizinhança e estavam brincando no local. Uma das vítimas, que não era filha da ex-namorada de Roque, não resistiu e faleceu na madrugada desta sábado (21).

Foi durante o atendimento médico às crianças que outro crime bárbaro veio à tona. Após exames, a equipe de médicos da UPA de Paragominas constatou que as duas crianças (entre elas a que faleceu) que brincavam com as filhas da ex-namorada de Roque eram estupradas.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação apontou o tio das vítimas, Francisco Pereira da Silva, como autor dos abusos contra as próprias sobrinhas. Ele ainda tentou fugir, mas foi preso em Ipixuna e conduzido a 13ª Seccional da cidade, onde presta depoimento na noite deste domingo.

(DOL)

