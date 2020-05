Preso trio indiciado por matar e abandonar corpo de jovem em ramal da comunidade Santa Maria

Suspeitos de matar e abandonar corpo de jovem em ramal da comunidade Santa Maria — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Corpo foi encontrado por populares no dia 13 de dezembro de 2019.

A Polícia Civil deflagrou a operação “Deadpool” na manhã desta sexta-feira (25) para cumprir mandados de prisões preventivas e buscas domiciliares contra os suspeitos de matar e abandonar corpo de jovem em ramal da comunidade Santa Maria, em Santarém, no oeste do Pará.

A delegacia de homicídios esteve à frente da operação com o apoio das equipes da Superintendência da PC, Núcleo Avançado de Investigações (NAI), delegacia de Mojuí dos Campos, Delegacia Especializada de Conflitos Agrários (Deca).

De acordo com a polícia, os investigados foram indiciados pela prática do crime de homicídio consumado, triplamente qualificado, por motivo torpe, uma vez que mataram a vítima no dia no dia 13 de dezembro de 2019, após sequestrá-la em via pública no bairro Floresta, buscando fazer justiça pelas próprias mãos, em face do furto de um televisor, um vídeo game e a quantia de R$ 200,00 sofrido por um dos suspeitos, dias antes.

Equipes da Polícia Civil e IML estão no local onde o corpo foi encontrado — Foto: Maurício Rebouças/TV Tapajós

