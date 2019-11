Presos 5 estelionatários em Mato Grosso que há 8 meses aplicavam golpes

(Foto:Divulgação Policia)- Equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes prenderam cinco envolvidos em casos de estelionatos. O delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira recebeu informações que o grupo havia alugado um apartamento e praticaria crimes. Foram solicitados na justiça os mandados de buscas e apreensões, deferidos pela Justiça e os cinco estavam em dois apartamentos, no bairro Jardim das Américas. Durante as buscas, um dos suspeitos tentou se desfazer de um celular, jogando o aparelho pela janela. Foram apreendidos um veículo Corolla, dinheiro em espécie, 20 aparelhos celulares e caderno com anotações.

O delegado explicou que o grupo confessou a prática dos golpes de estelionato e associação criminosa dentre eles o ‘golpe do estorno’ e ‘golpe da OLX’. O golpe do estorno funciona, segundo o suspeito relatou, que faz uma aquisição em determinada empresa, solicita dados bancários para o pagamento, informa que fez a transferência em valor maior do que o do produto adquirido e pede o estorno do que foi pago a mais, causando prejuízo financeiro à empresa lesada. O suspeito informou também que os golpes eram praticados há aproximadamente oito meses.

“Todo esse material apreendido, assim como os depoimentos dos envolvidos serão encaminhados para a Delegacia de Estelionatos da capital que dará sequencia às investigações”, informou o delegado Vitor Hugo. Os cinco serão conduzidos à audiência de custódia da justiça no Fórum Criminal de Cuiabá, informa a assessoria.

Por:Só Notícias / 27/11/2019

