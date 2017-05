Presos ateiam fogo e causam princípio de motim na delegacia de Alenquer

Incêndio de pequena proporção iniciou em camisas que estavam nas grades das celas. Caso aconteceu na noite de segunda-feira (29).

Alguns presos fizeram um princípio de motim por volta das 21h30 de segunda-feira (29) na Delegacia de Polícia em Alenquer, no oeste do Pará. Cerca de 15 pessoas incendiaram panos e colocaram nas grades das celas, além de fazerem bastante barulho como gritos e batidas nos ferros que compõem a estrutura dos locais onde eles estão. De acordo com a Polícia Militar, a ação durou poucos minutos e o fogo foi controlado. Não houve registro de feridos.

Um dos presos chegou a passar mal com dores abdominais durante a motim. Ele foi atendido em uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que tinha sido acionada caso alguém ficasse ferido. Depois de medicado, o preso retornou à cela junto com os demais.

Segundo a PM, as estruturas das celas não ficaram comprometidas porque o incêndio não foi de grandes proporções. Controladas as chamas, os policiais fizeram vistorias no local e encontraram dois isqueiros, que foram apreendidos.

