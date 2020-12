Presos cinco suspeitos de participação no assalto em Criciúma

(Foto: | Reprodução) – As prisões aconteceram na cidade de Passo de Torres (SC), próxima à divisa com Rio Grande do Sul, e também em Porto Alegre

A Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem (2) cinco suspeitos de envolvimento no assalto a banco em Criciúma (SC), ocorrido na madrugada de terça-feira (1º). As prisões aconteceram na BR-101, na cidade de Passo de Torres (SC), próxima à divisa com Rio Grande do Sul, e também em Porto Alegre.

A unidade da PRF de Araranguá informou que em Passo de Torres foram presos três suspeitos e com eles havia cerca R$ 30 mil. Eles foram encaminhados para a Divisão de Investigação Criminal (DIC), da Polícia Civil de Araranguá, onde a ocorrência está sendo finalizada — a cidade fica a cerca de 40 km de Passo de Torres.

Assalto a banco em Criciúma é considerado o maior da história do Estado

De acordo com o inspetor Luiz Graziano, chefe de Comunicação Social da PRF de Santa Catarina, mais dois suspeitos foram detidos em Porto Alegre. “Suspeitos fortes de estarem envolvidos no assalto em Criciúma”, afirmou Graziano.

Mulher presa em São Paulo

Uma mulher foi presa em São Paulo suspeita de envolvimento com o assalto. Ela foi detida em flagrante na última terça-feira no bairro do Grajaú, na Zona Sul, após uma denúncia. A Polícia Civil encontrou na casa e no carro dela havia munição de fuzil, carregadores de pistola e artefatos explosivos, além de drogas.

Quatro pessoas são presas por pegarem dinheiro durante assalto em Criciúma

Segundo a polícia, Vanessa de Faria Santos, de 31 anos, é companheira de um suspeito de estar envolvido no assalto em Santa Catarina. Ela foi presa no 25º DP (Distrito Policial), de Parelheiros, e encaminhada ao 89º DP, no Morumbi. À polícia, ela informou que mora com o companheiro, com quem tem uma união estável, mas não explicou a origem do material apreendido.

A mulher foi indiciada por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Na casa dela a polícia também encontrou seis tabletes de cocaína.

